Call of Duty Vanguard: il nuovo kolossal FPS di Activision esce a novembre

L'attesissimo evento ingame di COD Warzone ha dato modo ad Activision di presentare in via ufficiale Call of Duty Vanguard, il prossimo capitolo della serie sparatutto che sarà affidato al team di Sledgehammer.

Lo spettacolo approntato dall'azienda americana ha coinvolto tutti gli esploratori della mappa di Verdansk e, grazie alle anteprime internazionali che hanno accompagnato lo show ingame, fornito un primo assaggio dell'esperienza ludica, narrativa e strettamente contenutistica di COD Vanguard, un titolo che promette di rendere felici i patiti del genere.

Parallelamente alla Battaglia di Verdansk che ha avuto luogo nella dimensione multiplayer di Call of Duty Warzone, il team di Sledgehammer ha confermato la propria intenzione di operare diversi cambiamenti alla struttura della serie. La prima e, forse, più importante novità riguarderà la distruttibilità ambientale, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini di strategie e tattiche da attuare sia nella campagna principale che nelle attività legate al multiplayer competitivo.

Per tutte le novità e le sorprese previste da Sledgehammer con il prossimo atto dell'epopea FPS di Activision, vi rimandiamo allo speciale su storia e gameplay di Call of Duty Vanguard a firma di Alessandro Bruni, non prima però di informarvi che il nuovo capitolo della serie sparatutto sarà disponibile dal 5 novembre su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.