Call of Duty Vanguard: un leak svela il peso della Beta su PS5

Sono trascorse solo poche ore dalla chiusura dei server di Champion Hill, la versione Alpha di Call of Duty Vanguard per i soli giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5, e già si parla della Beta. Un leak ha infatti svelato quali saranno le dimensioni della prossima fase di test dello sparatutto per la console di nuova generazione Sony.

Il sempre informato account Twitter PlayStation Game Size ha infatti scovato tra le novità del database del PlayStation Network un nuovo aggiornamento della versione Beta per PlayStation 5, le cui dimensioni differiscono in base alla regione. Gli utenti europei dovranno scaricare infatti 10,022 GB di dati, invece i giocatori che risiedono negli Stati Uniti potranno risparmiare circa 1 GB di spazio sull'SSD della console next-gen. In Asia (ad eccezione del Giappone, dove l'update non è ancora disponibile) la Beta è ancora più piccola, poiché il download è di soli 8,608 GB.

Vi ricordiamo che la Beta sarà divisa in tre diverse fasi:

Early Access solo su PlayStation 3 e PlayStation 5: dal 10 al 13 settembre 2021

Closed Beta su PlayStation, Xbox e PC (Battle.net): dal 16 al 17 settembre 2021

Open Beta su PlayStation, Xbox e PC (Battle.net): dal 18 al 20 settembre 2021

In attesa di mettere le mani sulla Beta, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il provato dell'Alpha di Call of Duty Vanguard.