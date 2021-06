Call of Duty Vanguard: London Docks tra le mappe del nuovo COD?

Il nuovo Call of Duty del 2021 è ancora ben lungi dall'essere annunciato, eppure sono mesi che si rincorrono dei rumor sul suo conto. Ufficialmente nelle mani dei ragazzi di Sledgehhammer Games, secondo insider e bene informati sarebbe intitolato Vanguard e ambientato nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

Le voci si fanno sempre più precise e mirate, come dimostra l'ultima indiscrezione del leaker TheMW2Ghost, secondo il quale Call of Duty Vanguard sarebbe destinato ad includere nel proprio roster di mappe anche London Docks, una delle arene di Call of Duty WWI, altro episodio calato nel contesto del secondo conflitto mondiale sviluppato da Sledgehammer. Il leaker ci ha tuttavia avvertiti di non aspettarci la mappa al debutto del gioco, bensì come parte dei contenuti di una delle prime due stagioni post-lancio: il piano sarebbe quello di pubblicare Vanguard con contenuti completamente originali, per poi arricchirlo nel tempo con altri pescati dai precedenti capitoli, un po' come già successo con Black Ops Cold War.

Il rumor di cui vi abbiamo parlato è ancora tutto da confermare, dal momento che non ci sono certezze in merito. Tecnicamente, Activision non ha mai neppure menzionato il gioco! Eppure ,se ne continua a parlare, e non sempre bene: secondo un altro insider, Call of Duty Vanguard presenterebbe ben poche novità rispetto al passato.