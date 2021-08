Call of Duty Vanguard: le mappe multiplayer avranno elementi distruttibili

Questa sera abbiamo assistito alla Battaglia di Verdansk e al reveal ufficiale di Call of Duty Vanguard, il quale ha permesso di scoprire alcuni interessanti elementi del gameplay del nuovo episodio della serie. Stando alle informazioni disponibili, il multiplayer include una forte interazione ambientale.

Come vi abbiamo detto anche nella nostra anteprima di Call of Duty Vanguard a cura di Alessandro Bruni, che ha potuto vedere in azione anche il multiplayer del gioco Activision, le mappe permetteranno ai giocatori di interagire in vari modi. Sembrerebbe infatti che ogni mappa delle modalità multigiocatore online includa elementi che possono essere distrutti con la conseguente modifica della struttura dell'arena e, ad esempio, aprire nuove linee di fuoco o passaggi per raggiungere gli avversari in maniera più agile. Si tratta questa di un'importante novità dello sparatutto, le cui mappe sono storicamente 'statiche' rispetto ai competitor come Battlefield, che nel corso degli anni hanno implementato un certo livello di interazione ambientale.

Prima di lasciarvi ad un video dedicato proprio a questo elemento del gameplay, vi ricordiamo che l'uscita del gioco è prevista per il prossimo 5 novembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (tramite Battle.net).