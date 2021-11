Call of Duty Vanguard: quante e quali mappe multiplayer ci sono?

Call of Duty Vanguard è il nuovo titolo della serie FPS di Activision, disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC. Il pacchetto contenutistico del prossimo COD offre varie modalità, equipaggiamenti e location inedite, tutto ispirato dagli eventi del secondo conflitto mondiale. Ma quante mappe ci sono in Vanguard?

La storia narra le origini delle forze speciali collocate durante la Seconda Guerra Mondiale. Le mappe presenti in Vanguard sono quindi tutte legate alle battaglie più celebri del conflitto, seppur con qualche curiosa e particolare deviazione che si concentra su contesti spesso trascurati. Sono 16 le mappe in cui giocare le modalità classiche di Call of Duty (a riguardo, i requisiti PC per giocare COD Vanguard a 4K 60fps), mentre altre 4 sono collegate a Pattuglia e Collina dei campioni. Ecco le mappe:

Battaglia di Berlino

Bocage

Castello

Das Haus

Esca

Demyansk

Assedio nel deserto

Cupola

Nido dell'aquila

Gavutu

Hotel Royal

Numa Numa

Oasi

Stella Rossa

Sub Pens

Toscana

Le location ripercorrono alcuni dei punti cruciali della guerra, ma ne approfittano per aggiungere qualche tocco particolare, come Hotel Royal, ambientata cronologicamente subito dopo lo storico D-Day in Normandia, e che vede protagonista una cellula della Resistenza francese. Sempre a proposito del titolo di Sledgehammer Games, ecco il reveal della modalità zombie di Call of Duty Vanguard.