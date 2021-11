Call of Duty Vanguard ha anche la modalità Battle Royale?

Abbiamo già appurato che Call of Duty Vanguard avrà la campagna single player, oltre ovviamente alle modalità multiplayer, ma per quanto riguarda la Battle Royale? Ci sarà oppure no? Facciamo chiarezza.

Call of Duty Vanguard non ha una modalità Battaglia Reale vera e propria come quella di Call of Duty Black Ops 4, la modalità Collina dei Campioni (Champion Hill) tuttavia prende in prestito alcuni elementi dai giochi Battle Royale, come avrete avuto modo di testare durante le fasi Alpha e Beta di settembre.



Dunque non c'è una vera e propria Battle Royale ma chiunque voglia provare un tipo di gioco simile può lanciarsi nella Collina dei Campioni oppure, ovviamente, giocare a Call of Duty Warzone. La sinergia tra COD Warzone e il Call of Duty annuale continua anche con Vaguard, i due giochi saranno fortemente integrati (come già accaduto a Modern Warfare e Black Ops Cold War), inoltre da dicembre il Battle Royale cambierà nome in Call of Duty Warzone Pacific, arriveranno inoltre una nuova mappa, il sistema anti-cheat e l'integrazione totale con Call of Duty Vanguard.



Lo sapevate? Call of Duty Vanguard ha una modalità Zombie sviluppata da Treyarch, ormai veri e propri maestri del genere dopo aver portato al successo Zombie con la serie Black Ops.