Call of Duty Vanguard: la modalità Zombies torna grazie a Treyarch

Dopo mesi di voci di corridoio riguardanti il possibile ed inaspettato ritorno della modalità Zombies nel prossimo episodio di Call of Duty, ecco che arriva la conferma da parte di Activision circa la presenza di tale componente in COD Vanguard.

Sembra quindi che non dovremo attendere un anno per mettere le mani nuovamente sulla tanto apprezzata modalità PvE di Call of Duty, dal momento che in Vanguard sarà presente e ci narrerà vicende precedenti a quelle che abbiamo vissuto in Black Ops Cold War. Purtroppo non si conoscono i dettagli su Call of Duty Vanguard Zombies, ma è probabile che la struttura di gioco resti pressoché identica a quella dell'attuale capitolo con l'alternarsi di mappe più piccole che offrono un'esperienza classica e altre più ampie che ospiteranno l'equivalente di Epidemia, la prima modalità open-world di COD Zombies. Ultima informazione, da non sottovalutare, riguarda il team al lavoro su questo specifico aspetto della produzione Activision: è stato infatti confermato che sarà Treyarch ad occuparsi di Vanguard Zombies.

Prima di lasciarvi alla nostra anteprima di Call of Duty Vanguard, vi ricordiamo che il gioco arriverà sul mercato il prossimo 5 novembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (tramite Battle.net).