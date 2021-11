Call of Duty Vanguard offerte lancio: dove comprarlo al miglior prezzo

Oggi esce Call of Duty Vanguard (avete già letto la recensione della campagna di COD Vanguard?) e per l'occasione diamo una occhiata alle promozioni già disponibili per acquistare il nuovo sparatutto Activision a prezzo scontato.

Nel momento in cui scriviamo le offerte preorder sono terminate e tutti i principali retailer vendono il gioco a prezzo di listino, l'unica promozione disponibile è quella di Amazon che vi permetterà di acquistare Call of Duty Vanguard per PS4 e PS5 in offerta al prezzo rispettivamente di 69.99 euro (invece di 74.99 euro) e 74.99 euro (invece di 79.99 euro) con un risparmio di cinque euro sul listino.

Quella in vendita su Amazon è una edizione esclusiva per il rivenditore che include oltre al gioco anche il DLC bonus Endowment Gift of Honor Bundle con biglietto da visita, emblema e spray. Non è escluso che nelle prossime ore possano arrivare altre offerte per Call of Duty Vanguard, vi terremo ovviamente aggiornati in caso di ulteriori sconti e promozioni.

Call of Duty Vanguard è disponibile su PC (solo in formato digitale), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, presto su queste pagine vi forniremo anche la nostra opinione sul comparto multiplayer e sulla modalità Zombie del nuovo gioco di COD.