Call of Duty Vanguard, passa il tempo ma non il successo: il gioco ha venduto parecchio

Di mesi dall'ultima volta in cui vi abbiamo parlato del capitolo di CoD Vanguard ne sono passati parecchi: ormai è dalla fine del 2022 che Call of Duty Vanguard è andato verso il pensionamento con i Battle Pass disabilitati. Tuttavia, il tempo non ha cancellato i successi conseguiti dal titolo: infatti, le vendite del gioco sono state elevate.

Secondo le informazioni riportate dall'ormai ex Social Media Strategist di Activision, Brian Hong, Call of Duty Vanguard ha venduto parecchie milioni di copie nel mondo. Nonostante la presenza di una campagna di Call of Duty Vanguard che non ha convinto sotto parecchi aspetti, l'iterazione del celebre FPS ha registrato dei numeri più che positivi, riscontrando molto interesse da parte del pubblico.

Come possiamo leggere dalla pagina LinkedIn di Hong, il Social Media Strategist per Activision ha contribuito allo "sviluppo della strategia di nuovi giocatori per il gioco FPS Call of Duty Vanguard, che ha venduto 30 milioni di copie". Non vi sono molti altri dettagli relativi ai numeri in questione, rendendo di fatto impossibile poter comprendere l'andamento delle vendite nell'arco di tempo in cui Activision ha supportato il progetto. Cosa ne pensate delle diverse decine di milioni di copie piazzate sul mercato con il capitolo Vanguard? Credete che siano elevate, vista l'accoglienza in parte tiepida che il gioco ricevette nel 2021?

Su Carta Regalo Roblox - 800 Robux è uno dei più venduti di oggi.