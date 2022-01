Call of Duty Vanguard è il peggior lancio della serie negli ultimi 14 anni

Call of Duty Vanguard non ha impressionato nel Regno Unito, al lancio il gioco ha venduto il 36% in meno rispetto a Call of Duty Black Ops Cold War, uscito nel 2020. Nonostante questo, Vanguard è il secondo gioco più venduto del 2021 in Gran Bretagna, dietro a FIFA 22.

COD Vanguard ha registrato le peggiori performance al lancio per la serie da 14 anni a questa parte, solo Call of Duty 4 Modern Warfare nel 2007 ha venduto meno copie di Call of Duty Vanguard nella settimana di lancio in UK. Questa la classifica dei migliori lanci della saga nel Regno Unito:

Black Ops (2010) Modern Warfare 3 (2011) Modern Warfare 2 (2009) Black Ops 2 (2012) Advanced Warfare (2014) WWII (2017) Black Ops 3 (2015) Ghosts (2013) Modern Warfare (2019) Black Ops Cold War (2020)

Negli Stati Uniti Call of Duty Vanguard è stato il secondo videogioco più venduto del 2021 ma nel mese di novembre ha venduto meno rispetto al precedente Call of Duty Black Ops Cold War. Secondo il giornalista Tom Henderson, questi numeri avranno delle ripercussioni sul futuro di COD, con Modern Warfare 2 che uscirà a ottobre 2022 anziché a novembre, proprio per garantire al gioco una finestra di lancio migliore ed evitare performance commerciali non all'altezza delle aspettative.