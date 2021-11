Call of Duty Vanguard: peggior lancio della serie in UK negli ultimi 14 anni

Il nuovo Call of Duty Vanguard ha venduto meno di Cold War al lancio in UK ma non solo perché secondo quanto riportato da VGC, Vanguard ha registrato il peggior lancio della serie in Gran Bretagna negli ultimi 14 anni.

Le vendite rispetto al gioco uscito lo scorso anno sono in calo del 40% ma non solo, perchè a quanto pare Vanguard avrebbe venduto al lancio in UK meno di qualsiasi altro gioco della serie pubblicato dopo Call of Duty Modern Warfare nel 2007, con il record assoluto ancora nelle mani di Call of Duty Black Ops, che nel 2010 aveva venduto quasi il 200% in più di Call of Duty Modern Warfare 2.

Anche giochi dal minor successo come Call of Duty Ghosts, Advanced Warfare e Infinity Warfare hanno venduto al lancio più di Vanguard, sempre limitatamente al mercato britannico. C'è da dire in ogni caso che COD Vanguard ha debuttato al primo posto della classifica UK registrando il secondo miglior lancio dell'anno subito dietro a FIFA 22.

Nonostante gli ottimi numeri generati da Call of Duty Warzone, non è un mistero che da alcuni anni la serie COD registri numeri in flessione rispetto al passato, tendenza che Activision dovrà necessariamente provare ad invertire nel prossimo futuro.