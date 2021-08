Call of Duty Vanguard: ecco perchè il logo Activision è quasi del tutto assente nei video

In questi giorni Activision ha pubblicato una serie di teaser e trailer di Call of Duty Vanguard, in molti però hanno notato come il logo dell'azienda non appaia quasi mai, sostituito dal solo nome del publisher nelle note legali ma senza mai mettere in evidenza il brand, sostituito da un più generico Call of Duty Presents.

Stephen Totilo (ex editor di Kotaku per quasi 20 anni) ha contattato il publisher per chiedere spiegazioni, l'azienda ha fatto sapere al giornalista che si tratta di una scelta creativa ben precisa per "riflettere al meglio come Call of Duty Vanguard sia il prossimo capitolo principale della serie."

Sono in molti a credere che la società voglia in realtà "occultare" il più possibile qualsiasi riferimento al marchio Activision-Blizzard a causa del delicato momento che il publisher sta vivendo per quanto riguarda le accuse di clima tossico all'interno dei vari studi.

Come detto, un portavoce della compagnia ha parlato di una scelta creativa ben precisa per mettere in risalto l'etichetta Call of Duty Presents al posto del logo del publisher e lasciare così maggior spazio al nome del franchise, da molti anni un vero e proprio brand di enorme successo in tutto il mondo.

Call of Duty Vanguard è atteso per il 5 novembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.