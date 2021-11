Call of Duty Vanguard: si possono trasferire i Punti COD da Warzone e Cold War?

Call of Duty Vanguard, nuovo capitolo della serie FPS di Activision, ha fatto il suo esordio sul mercato in versione PC e console PlayStation e Xbox. Potete già approfondire i primi dettagli sul gioco completo leggendo la nostra recensione della campagna di COD Vanguard.

All’interno del nuovo gioco verrà riproposto il sistema di microtransazioni basato sulla valuta virtuale chiamata Punti COD, utilizzata precedentemente anche in Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War. Grazie a questa moneta, acquistabile nel negozio interno al gioco in vari tagliandi utilizzando soldi veri, i giocatori possono comprare una grande varietà di oggetti cosmetici e la sottoscrizione periodica al Battle Pass in versione Premium (il quale fornirà poi ulteriori ricompense per ogni livello raggiunto).

Nel caso in cui abbiate ancora una certa quantità di monete COD accumulate all’interno dei vostri account su Warzone e Black Ops Cold War sappiate che potrete riutilizzarle anche sul nuovo episodio. Giocando a Vanguard con lo stesso account sul quale avete attivato gli altri due titoli, infatti, i punti COD da voi precedentemente acquistati oppure ottenuti grazie ai progressi nel Battle Pass verranno condivisi tra tutti e tre i giochi, permettendovi di spenderli a vostro piacimento in uno qualunque dei rispettivi negozi interni attingendo da una sorta di “fondo comune”.



Naturalmente il processo è sempre valido anche all'inverso, poiché le tre produzioni Activision costituiscono una sorta di sistema integrato per quanto riguarda le Monete COD. Ricordatevi però che i punti COD non sono trasferibili su piattaforme di ecosistemi diversi, dunque non potrete trasferire la valuta da PlayStation a Xbox o da PC a console per fare un esempio.

Ricordatevi inoltre di dare un'occhiata alla nostra guida a tutte le armi di COD Vanguard per farvi un'idea di ciò che che troverete una volta iniziata la partita.