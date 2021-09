Call of Duty Vanguard preferisce AMD Fidelity FX a NVIDIA DLSS su PC?

Stando alle scoperte di alcuni utenti che stanno provando la Beta di Call of Duty Vanguard, lo shooter di Activision potrebbe sposare la tecnologia Fidelity FX Super Resolution su PC, preferendola così al più gettonato DLSS di NVIDIA.

Come potete osservare tramite l'immagine che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, i file config di COD Vanguard riporta la possibilità di attivare il Fidelity FX Super Resolution. Si tratta dell'algoritmo di upscaling ideato da AMD con di cui i giochi possono beneficiare sia in termini di prestazioni che qualità grafica. La tecnologia si distingue da quella del DLSS di NVIDIA, che invece rappresenta una vera e propria ricostruzione artificiale dell'immagine di gioco, così come avviene con il checkerboard rendering.

Activision e Sledgehammer Games, in ogni caso, non hanno ancora fatto annunci ufficiali in merito al supporto di Call of Duty Vanguard ad AMD Fidelty FX. Sarà bene, dunque, attendere che le parti ufficiali si esprimano in merito.

Ricordiamo che COD Vanguard sarà disponibile a partire dal 5 novembre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. I giocatori bannati su Warzone non possono accedere alla Beta di Vanguard. Sulle nostre pagine potete dare uno sguardo alle differenze tra le versioni PS5 e Xbox Series X.