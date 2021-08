Call of Duty Vanguard: prenotalo da GameStopZing e ottieni l'accesso anticipato alla Beta

A poche ore dalla presentazione ufficiale, GameStopZing ha aperto i preordini di Call of Duty Vanguard per le console PlayStation e Xbox, adesso è possibile prenotare l'edizione fisica del gioco di Activision ottenendo l'accesso anticipato alla Beta.

In una profonda e accattivante campagna, un gruppo di soldati provenienti da diversi paesi che si riuniscono per affrontare la più grande minaccia di sempre. I giocatori potranno inoltre lasciare il segno nella ormai celebre modalità multigiocatore di Call of Duty, e una nuova fantastica esperienza Zombi sviluppata da Treyarch.

Call of Duty Vanguard preordini

Effettuando il preordine da GameStopZing riceverete l'accesso anticipato alla Beta Aperta di Call of Duty Vanguard: "Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Prenota per ricevere subito un codice per accedere anticipatamente alla Beta Aperta, non appena sarà disponibile. Alcune restrizioni potrebbero essere applicate. Chiedi al nostro staff per chiarimenti."

Call of Duty Vanguard esce il 5 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, oltre alla campagna e al multiplayer il nuovo gioco della serie include anche una modalità Zombie, l'esperienza di Vanguard inoltre sarà integrata con Call of Duty Warzone, il Battle Royale gratis free to play.