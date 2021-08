Call of Duty Vanguard: preordina a prezzo scontato da Gamelife e ottieni accesso alla Beta

Gamelife ha aperto i preordini di Call of Duty Vanguard, il nuovo episodio della serie Activision in uscita a novembre. Effettuando il preorder, lo ricordiamo, sarà possibile accedere in anticipo alla Beta Aperta del prossimo COD.

Le versioni PS4 e Xbox One sono in preordine al prezzo di 68 euro invece di 76 euro mentre le edizioni PlayStation 5 e Xbox Series X costano 73 euro invece di 81 euro, in entrambi i casi un bel risparmio rispetto al prezzo di listino, offerta valida solamente per le versioni standard.

Effettuando il preordine si riceverà anche il codice per l'accesso anticipato alla Beta Pubblica, a questo proposito Gamelife sottolinea quanto segue "offerta valida fino ad esaurimento scorte. Eventuali gadget e codici dlc verranno consegnati il giorno dell'uscita del gioco al momento dell'acquisto. Offerta valida fino al giorno prima dell'uscita del gioco, prenotando il gioco."

Call of Duty Vanguard esce il 5 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. L'alpha di Call of Duty Vanguard si terrà dal 27 al 29 agosto solamente su piattaforme PlayStation, una buona occasione per provare con mano il gioco oltre due mesi prima rispetto alla data di lancio. Call of Duty sta tornando con una nuova avventura che includerà la campagna, il multiplayer, la modalità Zombie e il supporto per il Battle Royale Warzone.