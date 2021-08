Call of Duty Vanguard: al via ai preordini su Amazon al prezzo minimo garantito

Da oggi sono iniziati su Amazon i preordini dell'edizione fisica di Call of Duty: Vanguard, il nuovo sparatutto di Activision in arrivo il 5 novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X.

Il gioco è preordinabile a 74,99 Euro per PS4 e Xbox One o 79,99 Euro per PS5 e Xbox Series X al prezzo minimo garantito, ordinando subito se il prezzo applicato su Amazon dovesse diminuire prima della data di uscita, si pagherà in automatico il prezzo più basso.

Vanguard richiama le origini della serie con il ritorno delle battaglie della Seconda guerra mondiale, lo scenario bellico nel quale la serie ha mosso i primi passi ben 18 anni fa. Il nostro Alessandro Bruni ha scritto un'analisi dettagliata sul titolo in arrivo, vi rimandiamo al link. Preordinando il gioco, sarà presente il bonus "Call of Duty Endowment - Gift of Honor".

Di seguito i link ai preordini:

