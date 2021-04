Call of Duty Vanguard ha dei problemi ma c'è già un piano per provare a salvarlo

Si continua a parlare di Call of Duty WWII Vanguard (titolo non ufficiale), il nuovo gioco della serie COD sembra avere alcuni problemi dovuti ad uno sviluppo frettoloso ed effettuato per la maggior parte in Smart Working, con conseguenti problematiche logistiche e organizzative che potrebbero ripercuotersi sulla qualità generale.

A confermarlo è Tom Henderson (insider molto informato sul dietro le quinte di Battlefield e Call of Duty) il quale però sottolinea come ci sia già un piano per recuperare il gioco con gli sviluppatori e il publisher che avrebbero già stabilito una roadmap di aggiornamenti e nuovi contenuti.

C'è chi ipotizza un rinvio per Call of Duty Vanguard ma Henderson non sposa questa tesi ed è convinto che Activision non cambierà il suo piano che prevede la pubblicazione annuale di un nuovo Call of Duty premium venduto a prezzo pieno. Nonostante l'enorme successo di Call of Duty Warzone l'azienda non ha cambiato la sua visione e un nuovo COD uscirà a fine anno come di consueto.

I problemi di COD Vanguard sembrano legati alla sua natura Cross Play con il publisher americano che non vuole abbandonare PS4 e Xbox, una decisione che potrebbe aver limitato vari aspetti della produzione in mano a Sledgehammer Games. Al momento in ogni caso si tratta solamente di indiscrezioni e niente è stato ufficialmente confermato.