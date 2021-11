Call of Duty Vanguard: problemi ai server, Sledgehammer lavora per risolvere

A pochi giorni dal debutto dello sparatutto bellico, i giocatori di Call of Duty Vanguard stanno riscontrando alcuni problemi di connessione ai server di Sledgehammer Games, e si ritrovano impossibilitati a prendere parte a delle sessioni di gioco online.

Se alcuni non riescono a connettersi affatto ai server di COD Vanguard, altri vedono interrotte le proprie partite con l'apparizione di un messaggio di errore. Dopo le varie segnalazioni giunte da parte dell'utenza, gli sviluppatori di Sledgehammer Games hanno preso consapevolezza del problema e, come segnalato tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, si sono messi all'opera per riuscire a risolvere nel più breve tempo possibile. Non è al momento chiaro quanto gravi siano i problemi ai server dello shooter, e non è da escludere che l'infrastruttura online possa tornare a funzionare normalmente già nei prossimi minuti. Non ci rimane che attendere gli aggiornamenti da parte di Sledgehammer.

Call of Duty Vanguard è ora disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Esattamente come gli ultimi capitoli della serie sparatutto, anche Vanguard permette di giocare in cross-play fra tutte le piattaforme di riferimento. Per ulteriori approfondimenti sull'ultimo esponente del franchise di Activision vi rimandiamo alla nostra Recensione di Call of Duty Vanguard.