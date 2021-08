Call of Duty Vanguard, abbiamo provato l'Alpha su PS5: il gameplay convince, ma...

Lo scorso weekend non ci siamo lasciati sfuggire la possibilità di testare in anteprima il gameplay di Call of Duty Vanguard e ci siamo subito paracadutati sulla Collina dei Campioni, l'Alpha esclusiva per le piattaforme PlayStation. Ecco le nostre impressioni.

L'Alpha di Call of Duty Vanguard non ha brillato per contenuti, dal momento che il suo obiettivo era chiaramente quello di mettere alla prova la stabilità dell'infrastruttura. I partecipanti hanno in ogni caso avuto modo di provare la modalità Collina dei Campioni, una novità di questo capitolo della serie: trattasi di una frenetica rivisitazione di Scontro, che si distingue per la particolare struttura dell'arena: la Collina dei Campioni è infatti formata da un agglomerato di cinque mappe, quattro dedicate all'azione vera e propria e Ottagono dove si svolgono le pause tra i round. Otto team da due giocatori si scontrano contemporaneamente in tutte e quattro le mappe in sconti 2vs2, nei quali l'equipaggiamento va costruito pezzo dopo pezzo investendo il denaro accumulato nelle Stazioni d'Acquisto dell'Ottagono.

Salta subito all'occhio una nuova meccanica di gameplay, ossia la possibilità di distruggere elementi dello scenario per accedere ad aree nascoste oppure per ottenere vantaggi di posizione. Il feeling del gameplay ci ha convinti, mentre l'aspetto visivo, seppur valido tecnicamente, ci è parso un po' spento. È impossibile, in ogni caso, esprimere un giudizio esaustivo sul gioco sulla base del poco che abbiamo visto. Ne saprete di più guardando la Video Anteprima in apertura di notizia e leggendo il resoconto della prova di Call of Duty Vanguard del nostro Giovanni Panzano.