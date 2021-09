Call of Duty Vanguard: quando inizia la Beta multiplayer e come si scarica?

Dopo l'Alpha di Call of Duty Vanguard a fine agosto, questo fine settimana si terrà la Beta del nuovo COD, in accesso anticipato per gli utenti PlayStation, in seguito la fase di test verrà aperta a tutti, ecco le date da segnare sul calendario.

Il 7 settembre alle 19:00 si terrà la presentazione del multiplayer di Call of Duty Vanguard mentre pochi giorni dopo partirà la Beta di Call of Duty Vanguard su PS4 e PS5: tutti coloro che hanno effettuato il preordine del gioco potranno partecipare alla Beta dalle 19:00 del 10 settembre e fino alla stessa ora di lunedì 13 settembre.



Il secondo weekend Beta sarà aperto a tutti i giocatori e si terrà dal 16 al 20 settembre, i primi due giorni (16 e 17 settembre) saranno ad accesso libero su PS4 e PS5 mentre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S bisognerà aver prenotato Call of Duty Vanguard. Infine dalle 19:00 di sabato 18 settembre e fino alla stessa ora di lunedì 20 settembre la Beta di Call of Duty Vanguard sarà pubblica e aperta a tutti su qualsiasi piattaforma.



Il client potrà essere scaricato da Battle.net, PlayStation Store e Xbox Store, chi ha effettuato il download del client Alpha ad agosto non dovrà effettuare un semplice aggiornamento. Al momento il preload non è disponibile, vi aggiorneremo non appena Activision renderà disponibile la possibilità di pre-scaricare la Beta su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.