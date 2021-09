Call of Duty Vanguard: quando inizia l'Open Beta aperta a tutti su PS5 e Xbox Series X?

Dal 10 al 13 settembre si è tenuta la Beta di Call of Duty Vanguard ad accesso anticipato per i giocatori su PS4 e PS5, presto però la Beta del nuovo COD sarà aperta a tutti non solo sulle piattaforme PlayStation ma anche su PC e Xbox Series X/S. Ecco le date da segnare sul calendario!

Il secondo weekend Beta di Call of Duty Vanguard si terrà dal 16 al 20 settembre, in due diverse fasi: il 16 e 17 settembre la Beta sarà aperta a tutti su PlayStation e solamente a chi possiede un codice su Xbox e PC mentre dal 18 al 20 settembre la Beta di COD Vanguard diventerà pubblica per tutti, con accesso libero su tutte le console e computer, senza bisogno del codice ottenuto con il preordine. Le sessioni di test iniziano alle 19:00 in Italia e terminano alla stessa ora.

Raggiungendo il livello 20 nella Beta riceverete il progetto arma Rat-A-Tat per Call of Duty Vanguard, inoltre giocando otterrete automaticamente anche il personaggio di Arthur Kingsley in Call of Duty Mobile.

Su Everyeye.it trovate i requisiti per la Beta di Call of Duty Vanguard su PC, giocando con la Beta inoltre guadagnerete XP per il Battle Pass Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War, una bella occasione per avanzare rapidamente di livello e sbloccare più facilmente le ricompense.