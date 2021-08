Call of Duty Vanguard, il reveal questa settimana: l'annuncio leak dal PlayStation Store

Dopo molteplici indiscrezioni legate all'attesissimo annuncio di Call of Duty: Vanguard, giunge finalmente la conferma di quella che sarà la data della presentazione ufficiale dello shooter.

La notizia arriva direttamente dai lidi del PlayStation Store, che - forse non del tutto intenzionalmente - ha rivelato che l'appuntamento con il gioco Activision è fissato per la giornata di giovedì 19 agosto. Come potete infatti verificare dal Tweet disponibile direttamente in calce a questa news, il negozio digitale di casa Sony conferma che il reveal di Call of Duty: Vanguard avverrà con un evento in-game all'interno di Call of Duty: Warzone, in programma per le ore 18:30 PM BST, corrispondenti alle ore 19:30 del fuso orario italiano.



Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli in merito a ciò che sarà mostrato, ma pare legittimo attendersi, oltre al reveal di ambientazione e stile della produzione, anche un assaggio di quello che sarà il gameplay di Call of Duty Vanguard. In attesa di saperne di più, ricordiamo che nel corso delle ultime settimane si sono alternati senza sosta rumor e indiscrezioni su quelle che saranno le caratteristiche del nuovo COD. Nel frattempo, i team di Activision si sono inoltre divertiti nel pubblicare i primi teaser di Call of Duty: Vanguard all'interno di Call of Duty: Warzone.