Call of Duty Vanguard salta l'E3? Reveal in estate e 'grandi manovre' su Warzone, per VGC

Dopo aver interpellato una sedicente "fonte interna" di Activision, i giornalisti di VideoGamesChronicle hanno pubblicato un nuovo report che preannuncia l'assenza dall'E3 del nuovo Call of Duty e l'arrivo di importanti novità per l'esperienza free-to-play di COD Warzone.

Secondo quanto appreso da VGC, infatti, Activision non svelerà le proprie carte sul futuro di Call of Duty durante l'imminente E3 ma si premurerà di organizzare nel corso di questa estate una presentazione apposita che, come avvenuto lo scorso anno con Black Ops Cold War, coinvolgerà ancora la dimensione battle royale di COD Warzone. Ma non è tutto.

Dalle fonti anonime citate da VGC trova ulteriore conferma il rumor sul nome del nuovo capitolo della saga sparatutto di Activision: a quanto sembra, il kolossal FPS dovrebbe chiamarsi Call of Duty Vanguard, con gli autori di Sledgehammer Games che sarebbero "sulla buona strada" per finalizzarne lo sviluppo giusto in tempo per l'uscita che, sempre in base alle indiscrezioni, dovrebbe avvenire a novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La redazione di VGC cita inoltre la presenza di una campagna principale, di una modalità multiplayer "canonica" e di un modulo zombie, con una storia incentrata sulle battaglie della Seconda Guerra Mondiale e sulle attività che hanno portato alla nascita delle moderne forze speciali della NATO.

Sulla scorta delle indicazioni offerte da VGC per Call of Duty Warzone, apprendiamo inoltre che per lo sparatutto gratuito sarebbero previste delle "grandi manovre", con cambiamenti significativi che dovrebbero portare, per il lancio del rumoreggiato COD Vanguard, a una nuova mappa battle royale definita come "la più grande e ambiziosa di sempre", oltre all'aggiunta di tantissimi equipaggiamenti e ricche sorprese legate, ad esempio, ai veicoli.