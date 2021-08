Call of Duty Vanguard e la Seconda Guerra Mondiale: scenari, eventi ed eroi della Campagna

La presentazione ufficiale di Call of Duty Vanguard ha alzato il sipario sugli eventi, sui personaggi e sugli scenari che caratterizzeranno la campagna principale e, di conseguenza, il comparto multiplayer della prossima iterazione della serie sparatutto di Activision in sviluppo presso Sledgehammer.

La campagna principale di COD Vanguard si apre al crepuscolo del regime nazista, in uno dei momenti di massimo tumulto per la Germania di Hitler. Il ricco ventaglio di missioni che si dipanerà lungo la storia di Vanguard andrà a narrare gli eventi fittizi del "Progetto Fenice", un'oscura macchinazione nazista che minaccia di sovvertire gli equilibri di un conflitto che, in Europa, vede già gli Alleati e le truppe dell'esercito sovietico in procinto di stringere d'assedio le enclavi del Terzo Reich.

Intimoriti dal colpo di coda paventato dai nazisti, la macchina dell'intelligence degli Alleati si metterà in moto per fronteggiare Heinrich Freisinger e gli alti ufficiali al seguito del comandante della Gestapo. I personaggi che interpreteremo nel corso della campagna saranno perciò gli appartenenti al piccolo ma agguerrito gruppo di combattenti d'elite selezionato tra le unità più esperte dell'Alleanza.

Con queste premesse, l'avventura maggiore di Call of Duty Vanguardi ci porterà a visitare gli scenari più iconici del secondo conflitto mondiale tra il fronte orientale e occidentale nei panni di quattro specialisti: il pilota americano Wade Jackson, il soldato di fanteria australiano Lucas Riggs, la tiratrice sovietica Polina Petrova e il paracadutista britannico Arthur "King" Kingsley.

Come indicato da Activision con il video reveal di COD Vanguard, il lancio del kolossal FPS è previsto per il 5 novembre 2021 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più sulla storia e sulle novità di gameplay della nuova fatica digitale degli studi Sledgehammer, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima di Call of Duty Vanguard curata da Alessandro Bruni.