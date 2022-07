COD Vanguard, problemi per la skin Loyal Samoyed: artista accusa Activision di plagio

Osservando con attenzione tutte le novità introdotte nella Stagione 4 Furiosa di Call of Duty Warzone e COD Vanguard, il concept artist Sail Lin si dice certo del fatto che Activision abbia plagiato un suo vecchio artwork per creare la skin Loyal Samoyed.

Il designer indipendente ha così deciso di manifestare apertamente tutta la propria contrarietà per l'accaduto spiegando su Twitter che "sono un giocatore di COD ma sono anche profondamente deluso nel constatare che il mio lavoro è stato plagiato in questo modo da un'azienda del calibro di Activision. Li ho già contattati per ricevere delle spiegazioni e/o un risarcimento, e spero davvero che la situazione si risolva presto. Come artista individuale e indipendente non posso fare di più, e così preferisco parlarne pubblicamente per evitare che situazioni del genere non si ripetano in futuro anche per gli altri".

Nel supportare la sua tesi, Sal Lin allega al suo tweet anche gli scatti comparativi tra il suo artwork originario e la skin che, a suo dire, sarebbe stata plagiata da Activision: le similitudini tra le due opere digitali, in effetti, sono davvero tante e spaziano dal volto dell'Operatore ispirato alla razza canina del samoiedo ai singoli elementi estetici che ne caratterizzano il vestiario e l'equipaggiamento. Il concept del soldato-samoiedo di Sal Lin, ribadisce l'artista indipendente, risulta essere accessibile e liberamente visionabile online sulla sua pagina ArtStation personale sin dal mese di dicembre 2019.

Nel momento in cui scriviamo, i rappresentanti di Activision non hanno ancora fornito dei chiarimenti al riguardo: il tweet promozionale di Call of Duty Vanguard dedicato alla skin Loyal Samoyed, ad ogni modo, è stato rimosso dai curatori dei social di Raven Software e si attendono aggiornamenti sull'accusa di plagio mossa dall'artista indipendente.