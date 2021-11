Call of Duty Vanguard supporta il Cross-Play e come si attiva?

Una delle funzioni più importanti nei moderni titoli multiplayer è senza dubbio il cross-play, che oltre a collegare fra loro utenti da diverse piattaforme assicura code brevi in fase di matchmaking. Anche in Call of Duty Vanguard troviamo questa feature, ma quali sono le conseguenze nel mantenerla attiva?

Come suggerito nella nostra guida alle migliori impostazioni per il FOV di COD Vanguard, esiste un'abissale differenza tra ciò che offrono pad e mouse in termini di reattività. Per questo motivo affiancare chi utilizza le due periferiche potrebbe dare vita a brutti squilibri, fastidiosi soprattutto se si parla di giochi competitivi. Se temete che l’equità possa venire meno anche durante le vostre partite, ecco come disattivare questa potenziale arma a doppio taglio.

Dalle impostazioni dedicate al Multiplayer dello sparatutto targato Activision, raggiungibili premendo il tasto Option su PlayStation o quello Menu su Xbox, dovrete passare alla scheda denominata “Account e Rete” e concentrarvi sulla voce relativa al cross-play. Per chi ha acquistato l'FPS su console e fatica a tenere il passo, questo piccolo intervento potrebbe garantire un'esperienza di gioco più soddisfacente. Nel caso cambiaste idea, nulla vi impedirebbe di tornare sui vostri passi e riattivare questa opzione di indubbia utilità.



Se volete scoprire trucchi ed utili consigli per farvi valere in rete, vi lasciamo alla nostra guida per vincere nel Multiplayer di Call of Duty Vanguard.