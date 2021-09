Call of Duty Vanguard: svelate mappe, modalità, armi e migliorie della Beta

A pochi giorni dall'apertura dei server della Beta di Call of Duty Vanguard, il team di sviluppo ha deciso di pubblicare un lungo post sul sito ufficiale per svelare ai giocatori quelli che saranno i contenuti della seconda fase di test e le migliorie apportate grazie ai feedback ricevuti in occasione dell'Alpha.

Sledgehammer Games ha infatti confermato di aver modificato una serie di aspetti dello sparatutto grazie ai consigli ricevuti dai giocatori che hanno provato l'Alpha. Sembra che i principali accorgimenti riguardino il sistema di illuminazione e alcuni effettivi visivi le cui modifiche dovrebbero rendere maggiormente riconoscibili gli avversari. Altre migliorie sono inoltre in lavorazione e arriveranno in concomitanza con la versione finale di Call of Duty Vanguard.

Questa è invece la lista di tutti i contenuti che potremo trovare nella Beta di Vanguard:

Mappe

Collina dei Campioni

Hotel Royal

Gavutu

Red Star

Eagle's Nest (in arrivo nel secondo fine settimana della Beta)

Modalità

Collina dei Campioni (Solo, Coppie e Terzetti)

Deathmatch a Squadre

Conquista

Uccisione Confermata

Pattuglia (dal primo sabato della Beta)

Cerca e Distruggi (in arrivo nel secondo fine settimana della Beta)

Armi

Possibilità di aumentare il livello delle armi fino al 30

I giocatori PlayStation avranno accesso a due slot aggiuntivi per la creazione di classi personalizzate (in totale saranno 12 sulle console Sony, 10 sulle altre piattaforme)

Operatori (ognuno con un'animazione unica per le finisher)

Daniel Takeyatsu

Roland Zeimet

Lucas Riggs

Polina Petrova

Wade Jackson

Arthur Kingsley

Pare inoltre che ci saranno tre diverse opzioni legate al numero di giocatori presenti in partita, ovvero Tactical per i 6 contro 6, Assault per partite che coinvolgono 20-28 giocatori e Blitz per match con un numero massimo di utenti pari a 48.

In attesa che la Beta parta con la prima fase dedicata ai soli utenti PlayStation il 10 settembre 2021, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il provato dell'Alpha di Call of Duty Vanguard.