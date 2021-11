Call of Duty Vanguard: tempi di caricamento a confronto, su PS5 è un fulmine

Un breve clip diffusa su Twitter mette a confronto i tempi di caricamento di Call of Duty Vanguard sulle console Sony, evidenziando come l'SSD di PlayStation 5 sia un vero e proprio "Game Changer", ovvero una caratteristica di primaria importanza che può realmente fare la differenza rispetto al passato.

Guardando il video osserviamo come la stessa sequenza di Call of Duty Vanguard venga caricata in poco meno di quattro secondi su PS5 (00:03.70 per la precisione) mentre su PS4 PRO la stessa scena richiede 01:10.00 minuti per essere caricata, su PS4 standard i tempi si allungano ulteriormente arrivando a 01:13.06, una differenza minima tra PS4 e PS4 PRO ma certamente marcata tra le due console old-gen nei confronti della nuova PlayStation 5.

Chiaramente la differenza è dovuta proprio alla versatilità dell'SSD di PS5 mentre sia PS4 che PS4 PRO montano un hard disk tradizionale, certamente ha influito anche il buon lavoro di ottimizzazione del gioco, non è un caso probabilmente che Call of Duty Vanguard pesi meno di Modern Warfare e Cold War, a testimonianza del fatto che il lavoro "dietro le quinte" ha dato i suoi frutti.

In queste ore è stata pubblicata una nuova patch di COD Vanguard per migliorare le performance, questo update risolve vari bug e problemi tecnici, oltre ad apportare modifiche al bilanciamento dello scudo da combattimento.