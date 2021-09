Call of Duty Vanguard, trapela la lista completa delle mappe: sono più di 20!

L'Open Beta di Call of Duty Vanguard è ora in pieno svolgimento su PlayStation, Xbox e PC: un piatto succulento per i data miner, che si sono immediatamente prodigati nell'analisi dei file di gioco nella speranza di scoprire informazioni sul gioco completo.

La ricerca si è rivelata fruttuosa, dal momento che, oltre ai dettagli sulla campagna e su zombie, è emersa anche la lista completa delle mappe di Call of Duty Vanguard, che a quanto pare risulta essere piuttosto corposa. I data miner hanno individuato ben venti mappe destinate al gameplay classico (tra le quali sono compresi anche alcuni rifacimenti di mappe storiche della serie), quattro arene per la modalità Champions Hill e una mappa Zombies.

Berlin

Bastion

Bocage

Casablanca

Castle (World at War remake)

Das Haus

Demyansk

Dome (World at War remake)

Desert Siege

Factory

Gavutu

Hotel Royale

Numa

Numa-Numa

Oasis (Modern Warfare 3 remake)

Paradise

Red Star

Shipment

Sub Pen (World at War remake)

Tuscan

War of the Dead - Zombies

Airstrip - Champions Hill

Train Yard - Champions Hill

Courtyard - Champions Hill

Market - Champions Hill

Una lista decisamente corposa, sebbene non possa essere considerata ufficiale, dal momento che non ha ancora ottenuto una conferma da parte degli sviluppatori. I data miner hanno scoperto anche diverse, tra cui "Arms Race", "Control", "Crawl", "Minefield" e "Patrol", e i nomi di, ovvero Beatrice (francese), Constanze (latina), Solange (francese/latina), Shigernori (giapponese), Padmavati (indiana) e Halima (araba). A questi, durante il supporto post-lancio dovrebbero aggiungersi altri quattro operatori (Lewis, Francis, Isabella e Liu). Call of Duty Vanguard verrà pubblicato il 5 novembre 2021 su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.