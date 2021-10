Call of Duty Vanguard: trilogia in arrivo? Già pronte le trame per due sequel

Call of Duty Vanguard potrebbe essere l'inizio di una nuova trilogia, almeno stando a quanto riferito da Sam Maggs in una recente intervista per VGC. Allo stato attuale sono già pronte le storie per due sequel del gioco.

"Il lavoro di scrittura è iniziato proprio pensando a come rendere iconici i personaggi di Call of Duty. Se pensi ad Halo pensi a Master Chief, ma se pensi a COD non hai un vero e proprio punto di riferimento. Vogliamo realizzare Call of Duty Vanguard 2 e Call of Duty Vanguard 3, speriamo che le persone apprezzino i personaggi, abbiamo lavorato per caratterizzarli al meglio e abbiamo già pronti dei piani per il futuro."

Se escludiamo Black Ops e Modern Warfare, gli altri giochi della saga hanno storie slegate tra loro e anche in Black Ops i collegamenti non sono così forti, rendendo di fatto ogni titolo indipendente o quasi. Certamente la volontà di dare vita ad una trilogia dimostra l'interesse di Activision nell'espansione del franchise, come sappiamo attualmente tutti gli studi del publisher stanno lavorando ad un gioco di Call of Duty.

Il nuovo gioco della serie COD esce il 5 novembre su PS5, PS4, PC, Xbox One e Xbox Series X/S, il 14 ottobre verrà svelata la modalità Zombie di Call of Duty Vanguard.