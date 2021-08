Call of Duty Vanguard è ufficiale: il teaser del kolossal FPS cita l'evento di COD Warzone

Come da leak del PlayStation Store, i vertici di Activision alzano ufficialmente il sipario su Call of Duty Vanguard. L'annuncio del nuovo capitolo del kolossal sparatutto di COD avviene con un teaser trailer che ne conferma il setting della Seconda Guerra Mondiale.

Come da tradizione per la compagnia americana, anche stavolta l'annuncio del prossimo episodio della serie di Call of Duty avviene con un teaser che mostra delle scene in cinematica.

Il reveal completo avverrà alle ore 19:30 italiane del 19 agosto, nel corso del più volte rumoreggiato evento di COD Warzone dedicato a Vanguard che promette di stravolgere lo scenario di Verdansk. Gli appassionati della serie, di conseguenza, potranno assistere e partecipare in diretta alla presentazione della nuova, attesissima esperienza sparatutto targata Activision.

Nel corso dell'evento, con ogni probabilità, l'azienda nordamericana mostrerà la versione estesa del video in cinematica di cui sopra, insieme magari alle primissime scene di gameplay di Vanguard e all'annuncio della data di lancio su PC e console. Durante l'evento, Activision dovrebbe svelare anche i piani relativi ai cambiamenti previsti per Call of Duty Warzone, dagli stravolgimenti della mappa alla progressione delle attività da svolgere di concerto con le future Stagioni di COD Vanguard.

Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del teaser di Call of Duty Vanguard e vi invitiamo a farci sapere con un commento che cosa ne pensate del setting scelto da Activision per questo titolo.