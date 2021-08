Call of Duty Vanguard uscirà solo su PS5, Xbox Series X e PC o anche su old gen?

Il 19 agosto Activision svelerà Call of Duty Vanguard con un evento in-game di COD Warzone, il publisher ha pubblicato il primo teaser del gioco rimandando alla presentazione ufficiale per maggiori dettagli.

Ma c'è una domanda che in molti si stanno ponendo dopo la visione del primo teaser: Call of Duty Vanguard sarà un gioco solamente next-gen o uscirà anche su PlayStation 4, PS4 PRO, Xbox One e Xbox One X? Activision e Sledgehammer Games non hanno ancora confermato le piattaforme di riferimento ma a inizio agosto un leak ha svelato l'esistenza del Cross-Gen Bundle di Call of Duty Vanguard, pacchetto che contiene entrambe le versioni (PS4/PS5 e Xbox One/Xbox Series X) del gioco, una formula già adottata lo scorso anno con Call of Duty Black Ops Cold War.



A meno che il leak non sia errato (eventualità piuttosto remota, considerando l'affidabilità delle fonti) Call of Duty Vanguard uscirà su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5, mentre nulla è dato sapere riguardo possibili porting per Google Stadia e Nintendo Switch, che ad oggi appaiono abbastanza improbabili. Non ci resta che attendere il 19 agosto per saperne di più sul nuovo gioco della serie Call of Duty in uscita durante l'autunno.