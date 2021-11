Call of Duty Vanguard, l'uscita annuale è in discussione?

L'insider Ralph(RalphsValve) si è reso protagonista in questi giorni di molti leak legati a Call of Duty e l'ultimo sembra riguardare un possibile cambio di direzione da parte di Activision rispetto all'uscita annuale della saga.

I motivi di questa scelta non sono chiari ma sembra che Activision stia riconsiderando la situazione, del resto lo sviluppo di un gioco AAA richiede sempre più tempo e le tempistiche di lavorazione potrebbero non essere più sufficienti per garantire ottimi risultati e permettere agli sviluppatori di lavorare con tranquillità.

Negli anni Activision ha messo in piedi una vera e propria macchina da guerra con tre diversi studi al lavoro su Call of Duty, ai quali si è aggiunto negli anni il supporto di Raven Software, ad oggi tutti gli studi di Activision Blizzard stanno lavorando su Call of Duty, producendo nuovi giochi, contenuti post lancio o garantendo il supporto tecnico con patch e aggiornamenti.

La tiepida accoglienza riservata a Call of Duty Vanguard potrebbe aver fatto scattare un campanello d'allarme e del resto il modello di business attuale potrebbe non essere più sostenibile sulla lunga distanza nel prossimo futuro. Al momento in ogni caso si tratta solamente di un rumor e non ci sono conferme dirette a riguardo.