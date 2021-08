Call of Duty Vanguard, valanga di leak: data di uscita, meteo dinamico, mappe e copertina

Call of Duty Vanguard è stato oggetto di una fuga di notizie nella notte, numerosi dettagli sono emersi sul progetto tra cui le mappe disponibili al lancio, la presenza del meteo dinamico e la data di uscita del gioco Activision.

L'insider Tom Henderson sembra confermare la data dell'annuncio di Call of Duty Vanguard (19 agosto), inoltre il leaker svela la presenza di 24 mappe multiplayer al lancio, il comparto multigiocatore godrà del meteo dinamico e infine viene confermato il ritorno della modalità zombie apparentemente sviluppata da Treyarch.

Ma c'è di più perchè in rete sono trapelati anche alcuni screenshot del gioco che lo stesso Henderson ha bollato come "assolutamente reali" e lo stesso vale per la copertina (potete vederla in uno dei Tweet qui sotto), la quale rivela effettivamente anche il titolo ufficiale: Call of Duty Vanguard, e non Call of Duty Slipstream, come inizialmente rumoreggiato.

Infine, al culmine della mattanza di leak, l'insider ha pubblicato un'immagine del suo calendario con evidenziata una data, quella del 5 novembre, probabilmente svelando la data di uscita del nuovo Call of Duty. Al momento in ogni caso niente di quanto riportato è stato confermato e Activision non ha ancora annunciato ufficialmente Call of Duty Vanguard, la presentazione come detto sembra essere prevista per l'inizio della prossima settimana.