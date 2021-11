Call of Duty Vanguard: quali sono i vantaggi di avere un clan?

In Call of Duty Vanguard, gli sviluppatori hanno voluto porre l’accento sul principale aspetto social degli FPS multiplayer: il sistema clan. Tra bonus utili e premi esclusivi, ecco tutto ciò che comporta il far parte di un gruppo coeso all’interno dello sparatutto targato Activision.

Grazie agli sforzi di Sledgehammer Games, fare gruppo su Call of Duty non è mai stato così utile e i giocatori pronti a unirsi sotto un unico vessillo (fino a un massimo di 100 utenti) avranno un tornaconto personale assicurato. Per creare il proprio clan all’interno di Vanguard o unirsi a uno già esistente basterà raggiungere il menu Social del videogioco. Qui sotto, tutte le comodità riservate ai soli membri di un clan:

Un emblema personalizzato che possono equipaggiare tutti i membri del clan e un tag contraddistinto da un colore unico.

che possono equipaggiare tutti i membri del clan e un tag contraddistinto da un colore unico. L’accumulo dei cosiddetti PE clan , un nuovo tipo di punti esperienza coi quali ottenere vari premi.

, un nuovo tipo di punti esperienza coi quali ottenere vari premi. Ricompense uniche come cornici e sfondi animati, per impreziosire il biglietto da visita scelto dal profilo giocatore.

come cornici e sfondi animati, per impreziosire il biglietto da visita scelto dal profilo giocatore. Un bonus del 10% a tutti i PE ottenuti (livello del giocatore, delle armi, degli operatori e del clan stesso) giocando in compagnia dei propri compagni.

