Call of Duty Vanguard e Warzone: weekend di PE doppi e tanti bonus gratis

Activision ringrazia tutti gli appassionati di Call of Duty per la pazienza dimostrata nei mesi che hanno preceduto il lancio della Stagione 2 di COD Vanguard e Warzone invitandoli a scaricare gratis un ricco bundle.

Nel descrivere tutte le novità che interesseranno l'esperienza multiplayer di COD Vanguard e Warzone Pacific, le sussidiarie di Activision impegnate nello sviluppo di Call of Duty si riaffacciano sulle pagine del blog ufficiale della serie per confermare l'avvenuta partenza del Weekend di PE Doppi.

I ragazzi di Sledgehammer Games e Raven Software spiegano che fino alle ore 19:00 di martedì 22 febbraio, tutti gli utenti di Vanguard e Warzone potranno ottenere un quantitativo doppio di Punti Esperienza. Il boost coinvolgerà anche i PE arma, Operatore, Battle Pass e Clan. Ma non è tutto.

Sempre fino al 22 febbraio, gli appassionati di Call of Duty verranno ricompensati per la lunga attesa della Stagione 2 ottenendo il bundle speciale Sacrificio Proibito. All'interno di questo ricco pacchetto contenutistico trovano spazio una skin Operatore leggendaria, due progetti arma leggendari (un mitraglietta per scontri a distanza ravvicinata e un fucile d'assalto a fuoco rapido con innesti per eludere i radar nemici) e un salto di livello per il Battle Pass.

In aggiunta al moltiplicatore di punti esperienza e al pacchetto Sacrificio Proibito, i giocatori otterranno 10 salti di livello ulteriori per il Battle Pass. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento con il focus sulle mappe Gondola e Casablanca di COD Vanguard.