Call of Duty Vanguard: weekend gratis dal 18 novembre per contrastare Halo e Battlefield?

Non ci sono ancora conferme a riguardo ma stando ad una immagine trapelata su Twitter, questo fine settimana si terrà un free weekend di Call of Duty Vanguard, il primo dal lancio del gioco avvenuto il 5 novembre scorso in tutto il mondo.

Dal 18 al 22 novembre i giocatori potranno accedere gratuitamente alle modalità multiplayer e Zombie, mentre la campagna non sarà disponibile nella prova gratis del fine settimana. La data scelta potrebbe non essere casuale dal momento che il 19 novembre esce Battlefield 2042, inoltre è stata appena pubblicata la Beta di Halo Infinite con enorme successo (oltre 200.000 i giocatori su Steam per Halo Infinite) e indubbiamente il gioco di 343 ha tutte le carte in regola per "rosicchiare" pubblico alle produzioni di Activision ed Electronic Arts, con entrambi i giochi che rischiano di essere parzialmente oscurati dal ritorno di Master Chief.

Call of Duty Vanguard ha venduto il 40% in meno di Cold War in UK registrando il peggior lancio della serie in Gran Bretagna negli ultimo 14 anni, numeri che Activision deve necessariamente tenere in considerazione per guardare al futuro del brand. In ogni caso il publisher non ha ancora confermato il free weekend di Call of Duty Vanguard, restiamo in attesa di saperne di più.