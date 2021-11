Call of Duty Vanguard zombies: guida e trucchi per la modalità a Orde

All'interno del pacchetto di Call of Duty Vanguard è presente anche la modalità Zombies curata da Treyarch, la quale è collegata alle vicende narrate in Black Ops Cold War. Scopriamo insieme tutti i trucchi e i consigli per eliminare orde di non morti senza morire.

Come funziona Der Anfang

Il primo approccio con Call of Duty Vanguard Zombies potrebbe disorientare i vecchi giocatori della modalità, poiché è strutturato in maniera completamente differente rispetto ai precedenti capitoli. Questa volta abbiamo un'area centrale che funge da hub e nella quale sono disponibili tutti gli strumenti utili per il potenziamento di armi e abilità. Da qui è possibile accedere ad una serie di portali che teletrasportano il gruppo di giocatori in un altro luogo, all'interno del quale completare un obiettivo e poi tornare alla base. Il completamento delle missioni permette di aumentare il livello di difficoltà del mondo come in Epidemia e di accedere a nuove porzioni dell'hub, così da poter sfruttare nuovi perk. Questo significa che per avanzare non occorre fare altro che continuare a completare le missioni attraversando i portali e, nel frattempo, acquisire nuovi potenziamenti.

Sbloccate i potenziamenti

Man mano che completerete nuovi incarichi attraverso i portali, si apriranno nuove aree della base: prima di avventurarvi in altre missioni, prendetevi sempre una pausa per esplorare l'area circostante e acquisire le varie specialità:

Tempra Bestiale (fontana rossa): aumenta la salute massima

Danni Diabolici (fontana gialla): aumenta i danni alla testa

Vigore Venefico (fontana azzurra): velocizza la rigenerazione della salute

Frenesia Demoniaca (fontana verde): velocizza la ricarica delle armi

Celerità Eterea (fontana arancione): aumenta la velocità di movimento

Sbloccare ciascuno di questi perk è gratis, quindi è preferibile sempre bere almeno una volta presso ciascuna delle fontane. Nel caso in cui doveste aver bisogno di potenziare una di queste specialità, potete bere nuovamente per migliorarne gli effetti spendendo però qualche punto.

Liberate sempre la base

Al termine di un incarico verrete riportati alla base: in questi casi sarebbe meglio non partire immediatamente verso un'altra missione e trascorrere qualche minuto in zona con l'obiettivo di ripulire l'area. In questo modo potrete raccogliere qualche munizione extra, equipaggiamento tattico o letale e accumulare qualche punto utile per sbloccare i potenziamenti di armi e perk.

Puck-A-Punch

A differenza di quanto visto nella modalità classica di Zombie in Black Ops Cold War, in questo caso il Pack-A-Punch non va sbloccato manualmente ed è disponibile nell'hub sin dal primo istante. Interagendo con la postazione è possibile potenziare le armi fino a tre volte con i punti accumulati (7.500, 15.000 e 30.000), così da aumentare sia il potere d'arresto dell'arma che la capienza del caricatore. Sappiate però che potenziare un'arma non ne altera più l'aspetto, quindi non spaventatevi se dopo aver acquistato un power-up l'aspetto estetico della bocca da fuoco resta invariato.

Spendete i Cuori

Sempre al centro dell'hub di Der Anfang si può trovare una mostruosa statua che chiede di sacrificare i Cuori accumulati completando gli incarichi in cambio di potenziamenti. Ogni giocatore può spendere questa valuta di gioco per sbloccare queste rune che potenziano alcune statistiche o si attivano in situazioni specifiche. Ogni volta che si interagisce con la statua si possono scegliere tre diversi potenziamenti, i quali hanno rarità diversa e possono essere sia potenziati che sostituiti. Tra i vari power-up che si ottengono con i Cuori troviamo anche gli effetti che fino a Black Ops Cold War erano legati alle mod delle armi, ovvero quelle che alterano l'effetto dei proiettili con danno elementale o con la possibilità di convertire un non morto.

Evitate l'estrazione

Al momento la modalità Zombie di Call of Duty Vanguard non implementa alcun tipo di progressione che vada oltre la partita e, di conseguenza, al termine di un match non si accumulano Cristalli o altre risorse con le quali potenziare le abilità o i parametri del giocatore. A tal proposito, vi sconsigliamo di usufruire della possibilità di richiedere un'estrazione dal quinto round in poi: dal momento che non vi sono benefici per quello che riguarda le ricompense, è meglio provare a sopravvivere il più a lungo possibile e ricorrere a tale meccanica solo quando si vuole chiudere una partita.

Sfruttate Zombies per potenziare le armi

L'ultimo consiglio che vi daremo su questa modalità di gioco riguarda le armi. Dal momento che anche in Call of Duty Vanguard esiste un sistema di progressione unico, proprio come in Black Ops Cold War è possibile aumentare il livello delle armi che volete utilizzare nel multiplayer o in Warzone direttamente in Zombies. Si tratta di un metodo pratico e veloce grazie al quale si possono massacrare orde di non morti con l'obiettivo di sbloccare numerosi accessori e mimetiche extra, soprattutto spendendo qualche Gettone XP.

Avete già letto la nostra guida su come attivare i 120fps nella versione PS5 e Xbox Series X di Call of Duty Vanguard? Sulle nostre pagine potete trovare anche i consigli su come sbloccare le skin Golden Viper, Plague Diamond e Dark Aether in COD Vanguard.