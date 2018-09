Call of Duty vs. PUBG: Dr. Disrespect si scaglia contro il battle royale di Bluehole

Dopo aver giocato la beta della nuova modalità Blackout di Call of Duty, la star di Twitch "Dr DisRespect" è tornato su PUBG. E le sue reazioni sono state piuttosto decise.

Il Doc si è infatti dichiarato meno entusiasta di PUBG, poiché i difetti del gioco di Bluehole/Pubg Corp. sono diventati più evidenti dopo aver avuto la possibilità di provare Blackout per quasi una settimana.

Le sue lamentele vertono principalmente sulle meccaniche dello scontro a fuoco di PUBG, decisamente distanti da quanto ha avuto modo di sperimentare con Blackout.

"È una sensazione così strana essere uccisi e uccidere in questo gioco. Semplicemente non mi sembra reale", ha spiegato. "Call of Duty, non mi sono mai lamentato una volta per essere stato ucciso, non una volta, perché lo scontro a fuoco mi è sempre sembrato reale, avevo la percezione dello scontro e gli altri hanno avuto la meglio in maniera equa”.

Dr DisRespect ha apertamente dichiarato tutto il suo apprezzamento per Blackout durante la settimana della beta, lodando costantemente Treyarch sia sul proprio canale che sui social per aver fatto un buon battle royale.

Lo stesso, a parere del Dottore, non si può dire per PUBG. Nonostante il Dr. sia uno dei più grandi streamer PUBG su Twitch, si lamenta spesso del gioco e della sua qualità altalenante.