Call of Duty Warzone: 120 Hz anche su PS5 con la Stagione 4

Con l'aggiornamento Stagione 4 di Call of Duty Warzone, gli sviluppatori hanno aggiunto il supporto per i 120 Hz su PlayStation 5. Questa opzione era già disponibile su Xbox Series X e ora debutta anche sulla console next-gen di Sony.

Una volta installato l'aggiornamento, i possessori di PS5 potranno giocare in 4K a 120 Hz utilizzando un cavo HDMI 2.1 mentre con un cavo HDMI 2.0 la risoluzione supportata sarà 1080p/120 Hz. La nuova Stagione introduce armi, operatori e mappe per Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War tra cui Amsterdam (2 contro 2), Hijacked (6 contro 6) e Collateral (6v6 e 12v12), annunciate anche novità per la modalità Zombie e ovviamente un nuovo Battle Pass con 100 Livelli.

Per l'elenco completo delle novità di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War Stagione 4 dovremo attendere il changelog completo, al momento il team di sviluppo ha pubblicato una patch note non definitiva, il rollout dell'update è iniziato e verrà completato entro la giornata di oggi, giovedì 17 giugno.

Call of Duty Warzone è attualmente uno dei giochi free to play più giocati in assoluto e Activision ha annunciato che continuerà a supportare il progetto anche con l'uscita del prossimo COD a fine anno.