Call of Duty Warzone 2.0: dopo gli anti-eroi è tempo di musica con l'arrivo di Nicki Minaj

Patriota, Starlight e Black Noir sono arrivati su Warzone 2.0 e MW2 con Call of Duty x The Boys, la collaborazione che ha attirato il grande interesse dei fan della serie televisiva approdata in quel di Amazon Prime. Eppure, dopo il momento degli anti-eroi per eccellenza, è arrivata l'ora di scoprire quali saranno le novità in casa CoD.

Mentre si volge l'attenzione al reveal di Call of Duty Modern Warfare 3 col prossimo evento in Warzone 2, l'account Twitter ufficiale del brand sparatutto di Activision ha annunciato l'arrivo di un'importante collaborazione: il mondo della musica è pronto a scendere sul campo di battaglia con Call of Duty x Nicki Minaj.

Il tutto è giunto con un post conciso che dichiara a scanso di equivoci quanto segue: "Nicki Minaj sta arrivando su Call of Duty". Com'è possibile osservare dalla fonte in calce alla notizia, nella grande avventura sparatutto di Activision sta per giungere la grande figura del mondo rap americano, il cui successo nell'ambito musicale ha cominciato a prendere piede con il suo incredibile traguardo dei cinque dischi di platino grazie al suo primo album, il quale ha segnato la sua continua ascesa dal 2010 ad oggi. Pronti ad affrontare i vostri nemici sul campo di guerra in uno scontro a fuoco vestendo i panni della cantante trinidadiana?