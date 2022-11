Call of Duty Warzone 2.0 parte col botto: 25 milioni di giocatori in 5 giorni

Call of Duty Warzone 2.0 è finalmente disponibile per tutti e, dopo il successo da record di Call of Duty Modern Warfare 2, Activision si gode la partenza col botto del suo nuovo Battle Royale free-to-play.

Come riportato su Twitter dall'analista Beji-Sales, Call of Duty Warzone 2.0 ha raggiunto quota 25 milioni di giocatori nel giro di soli 5 giorni. Numeri molto incoraggianti per Activision, se consideriamo che l'originale Call of Duty Warzone, sospinto anche dall'effetto pandemia, contava 30 milioni di utenti a 10 giorni dal suo debutto. I numeri, insomma, sembrano destinati a crescere ulteriormente nel corso dei prossimi giorni, e probabilmente si avvicina un nuovo record per la serie sparatutto che si è nettamente ripresa dopo il parziale flop di Call of Duty Vanguard.

Al netto di questi grandi numeri e dell'accoglienza generalmente positiva, non stanno mancando alcuni problemi per il Battle Royale di Activision. Ad esempio, sembra che alcuni siano impossibilitati a giocare a Call of Duty Warzone - un titolo free-to-play - per un bug che invita gli utenti ad acquistare Modern Warfare 2 per poter continuare.

Intanto, prosegue la battaglia tra Sony e Microsoft per quanto riguarda l'acquisizione di Activision e delle sue IP: Phil Spencer ha promesso che Call of Duty rimarrà su PlayStation per altri 10 anni.