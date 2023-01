Call of Duty Warzone 2.0: un nuovo bug sta rovinando l'esperienza di alcuni giocatori

Il lancio di Call of Duty Warzone 2.0 è ormai avvenuto da diverse settimane e, nell'attesa dell'arrivo della mappa in stile Rebirth in Warzone 2 con la stagione 2, continuano ad emergere in rete le testimonianze video di diversi bug che continuano a compromettere l'esperienza di diversi giocatori.

È proprio questo, infatti, il caso segnalato su Reddit dall'utente "_Heckz_" nelle ultime ore, la cui clip di gameplay legata all'incriminato errore di gioco si allinea alle ultime segnalazioni del bug per cui alcuni streamer sarebbero stati bannati su Cod Warzone 2 per aver fatto tante kill. Sembrerebbe essere dunque un momento tutt'altro che positivo per alcuni membri della community online di Warzone 2.0, che continuano a denunciare la presenza di innumerevoli errori in gioco.

Tuttavia, tornando alla segnalazione di Heckz grazie ad un nuovo thread sulla nota piattaforma social Reddit, sembrerebbe che vi sia un bug per cui alcune componenti del proprio equipaggiamento scompaiono durante la partita. Nel dettaglio, il video dell'utente mostra come una delle armi del giocatore siano sparite improvvisamente e senza alcun apparente motivo, soprattutto in una fase cruciale del match.

"Questo gioco fa schifo, ca***. L'arma scompare e la cassa di munizioni non può essere utilizzata, rovinando la nostra migliore partita della serata"; sono queste le pesanti affermazioni del giocatore, il quale rafforza, attraverso la sua testimonianza video, le idee che caratterizzano una buona fetta della community: per gli utenti, il gioco necessiterebbe di nuove patch correttive.

"Mi è successo un sacco di volte. Sembra che succeda molto di più in situazioni intense o quanto più ci si avvicina ai due cerchi finali" è quanto dichiara un secondo utente su Reddit, affermando così che quello di Heckz non sia un semplice caso sporadico di errore di gioco, bensì un bug che potrebbe aver coinvolto più giocatori. Al momento, però, non vi è alcuna risposta ufficiale da parte dei ragazzi di Raven Software e Infinity Ward, lasciando così un interrogativo aperto su quelle che sono le possibili cause del bug in questione.

Non si sa, inoltre, quando e se verrà mai corretto questo bug ed i dubbi in questione sono rafforzati dalla mancanza di dichiarazioni ufficiali da parte del team di sviluppo del nuovo battle royale free to play targato Call of Duty. In attesa di nuove informazioni, dunque, vi rimandiamo per il momento alla nostra recensione di Call of Duty Warzone 2.0.