Call of Duty Warzone 2.0 sta per cambiare nome? Gli indizi sono in bella vista

Nel corso dell'ultima settimana abbiamo scoperto tantissimi nuovi dettagli su Call of Duty Modern Warfare 3. Sembra però che sia ancora avvolto nel mistero il futuro di COD Warzone 2.0, sebbene alcuni indizi sparsi in giro potrebbero aver suggerito una delle modifiche in dirittura d'arrivo.

C'è infatti un dettaglio che è sfuggito a molti, ma che è sotto gli occhi di tutti da ormai qualche giorno, più precisamente dagli istanti immediatamente successivi alla conclusione dell'evento Assedio Shadow, durante il quale il primo gameplay trailer di Call of Duty Modern Warfare 3 è stato trasmesso all'interno del battle royale gratuito. Al termine dell'evento, Activision ha dato il via alla fase di pre-order su tutte le piattaforme digitali, le quali includono un'accurata descrizione dei contenuti di ciascuna delle edizioni dello sparatutto in soggettiva. Osservando con attenzione, è possibile notare che ogni volta che si parla di progetti ed operatori extra non ci si riferisce mai a COD Warzone 2.0, ma sempre e solo a 'Warzone' (l'immagine qui sotto ritrae la versione web del PlayStation Store).

Possiamo quindi ipotizzare che, una volta chiusi i server di Call of Duty Warzone Pacific il prossimo settembre, il colosso dell'industria videoludica procederà con un rebranding dell'FPS, rinominandolo semplicemente in Warzone.

In ogni caso, è probabile che nelle prossime settimane assisteremo ad un evento in streaming o alla pubblicazione di un post dedicato esclusivamente al futuro del battle royale e a come si evolverà in concomitanza con l'arrivo di Modern Warfare 3 sul mercato, fissato al prossimo 10 novembre 2023.

