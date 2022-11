Call of Duty Warzone 2.0: come funziona il nuovo gulag

Tra le meccaniche di Call of Duty Warzone 2.0 ereditate dal primo capitolo troviamo anche il Gulag, che torna nello sparatutto gratis ambientato ad Al Mazrah con alcune importanti differenze. Scopriamole tutte.

Cos'è il Gulag

Per chi non lo sapesse, il Gulag è una prigione situata nei pressi di Al Mazrah, lo scenario che fa da sfondo alle battaglie di Call of Duty Warzone 2.0 e a parte della campagna di Modern Warfare 2. Tutti i giocatori che vengono sconfitti per la prima volta nel corso di una partita delle modalità battle royale vengono catturate e gettate all'interno di questo carcere e fatte combattere tra loro. Chi riesce ad uscire vittorioso può rientrare in partita e chi perde deve ritornare in lobby o attendere che gli alleati lo facciano tornare in gioco.

Come funziona il Gulag in Warzone 2.0

La principale differenza tra il Gulag del primo Warzone e quello del secondo capitolo consiste nella quantità di giocatori che scendono nell'arena. Questa volta, infatti, i prigionieri che vengono gettati nella mischia sono quattro, divisi in due squadre: questo significa che dovrete combattere al fianco di un altro giocatore sconfitto, il quale tornerà ad essere un vostro avversario in caso di vittoria. Lo scontro fra coppie avviene sempre con un loadout casuale, ma non deve per forza vedere i due team scannarsi fra loro. Esiste infatti la possibilità che tutti e quattro i giocatori rientrino in partita: basta attendere 30 secondi dall'inizio del round affinché entri in gioco il Secondino, una sorta di mini-boss controllato dall'intelligenza artificiale. Nel caso in cui i giocatori dovessero decidere di allearsi, non ci saranno perdenti e tutti potranno atterrare di nuovo ad Al Mazrah.

