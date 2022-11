Call of Duty Warzone 2.0: come ottenere il loadout personalizzato

Se avete appena iniziato a giocare il nuovo Call of Duty Warzone 2.0, dovete sapere che il metodo attraverso il quale è possibile accedere alle classi personalizzate è cambiato. Scopriamo insieme come fare per ottenere i loadout nel corso di una partita.

Stazioni d'Acquisto

A differenza del primo Warzone, questa volta non sarà possibile acquistare gli Approvvigionamenti per tutta la squadra con all'interno le classi personalizzate. Questo non significa però che le postazioni siano inutili, anzi: oltre a mettere in vendita consumabili e killstreak, questi negozi sparsi in giro per la mappa consentono di spendere il denaro accumulato per mettere le mani su una piccola porzione del vostro loadout. Le Stazioni d'Acquisto mettono in vendita le armi primarie delle vostre classi personalizzate e potrebbe essere una buona idea se non riuscite ad accedere in altro modo al vostro equipaggiamento.

Approvvigionamenti

Il secondo sistema consiste nell'interagire con le casse di Approvvigionamenti che vengono distribuite in giro per Al-Mazrah nel corso del match. Il sistema è pressoché identico a quello del vecchio battle royale, ma in questo caso le casse non vengono richiamate dal giocatore e sono a disposizione di tutti. Cercate quindi di fare grande attenzione prima di raggiungere uno di questi oggetti, poiché i cecchini potrebbero tenerle sotto mira per eliminare chiunque si avvicini.

Roccaforti

Al termine del primo cerchio, noterete la comparsa sulla mappa delle Roccaforti. Si tratta di aree della mappa al cui interno vi sono bot controllati dall'intelligenza artificiale. Quando un gruppo di giocatori riesce a liberare l'area, avrà accesso a bottino prezioso e gli verrà garantita la possibilità di recuperare una delle sue classi personalizzate.

Se siete in cerca di altri suggerimenti sul free to play, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra guida per muovere i primi passi in Call of Duty Warzone 2.0. Avete letto anche i consigli su come sbloccare le armi gratis della Season 1 di COD MW2 e Warzone 2.0?