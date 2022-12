Call of Duty Warzone 2.0: come ottenere la pistola rivitalizzante e come funziona

Grazie alla nuova modalità DMZ di Call of Duty Warzone 2, i giocatori del rinnovato sparatutto gratis targato Activision possono sbloccare nuove bocche da fuoco ed equipaggiamenti rari. Tra questi troviamo la pistola rivitalizzante, un'arma capace di rimettere in sesto voi stessi e i vostri compagni a terra.

Questo strumento particolarmente indicato per supportare al meglio la vostra squadra può essere ottenuto esplorando a fondo vari luoghi di Al Mazrah, come ad esempio gli edifici clinici. Nonostante l’arma possa infatti apparire normalmente sul terreno e in qualsiasi deposito o cassa contenente del bottino, il modo migliore per massimizzare le chance di trovarla è di cercare nelle cassette di primo soccorso appese ai muri.

Per quanto riguarda invece l’utilizzo della pistola, che ricordiamo non essere un’arma ma un potenziamento da campo, va detto che è possibile usarla quattro volte sugli alleati o una sola su sé stessi. Il nostro consiglio è dunque quello di dare priorità all’altruismo, almeno finché non resterà una sola carica rimasta. Ci teniamo infine a specificare che la pistola rivitalizzante può infliggere danni, a patto però di colpire i nemici in piena testa.

