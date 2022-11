Call of Duty Warzone 2.0: come sbloccare un'arma gratis con le Roccaforti

Una delle tante novità in termini di gameplay che caratterizzano Call of Duty Warzone 2.0 consiste nella presenza delle Roccaforti. Oltre a garantire vantaggi durante la partita, questi luoghi possono essere anche sfruttati per ricevere ricompense permanenti e gratuite nello sparatutto.

Per chi non lo sapesse, le Roccaforti sono punti della mappa accessibili esclusivamente alla chiusura del primo cerchio nella battle royale. All'interno delle Roccaforti si trovano numerosi gruppi di nemici controllati dall'intelligenza artificiale e i giocatori possono decidere se prendere d'assalto le aree per ripulirle dai bot, completare gli obiettivi e accedere così ad un forziere pieno di bottino prezioso che garantisce anche l'accesso alle classi personalizzate.

Esiste però anche una versione più complessa delle Roccaforti che prende il nome di Sito Segreto, sebbene solo i più abili possano accedere a questi luoghi di Al-Mazrah. In ogni partita, infatti, solo il primo giocatore (o la prima squadra) che conquista una Roccaforte riceve la Chiave del Sito Segreto, evidenziato sulla mappa e solitamente vicino al luogo di ritrovamento della chiave: si tratta a tutti gli effetti di una Roccaforte molto più difficile da conquistare per via della presenza di nemici più coriacei e di un Juggernaut, un soldato che richiede particolare impegno e tanto piombo per poter essere abbattuto. La conquista di un Sito Segreto non solo premia i giocatori con tanto loot, ma anche con un progetto esclusivo per le armi. Ovviamente il progetto è una ricompensa permanente, dal momento che l'arma accessoriata potrà poi essere utilizzata anche in Modern Warfare 2 e nelle altre modalità di Warzone 2.0 come DMZ.

