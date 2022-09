Call of Duty Warzone 2.0: data d'uscita, DMZ, progressi, novità e mappa Al Mazrah

L’alba di una nuova era targata Call of Duty sta per sorgere. Il 2022 si prospetta essere un anno fondamentale per la più importante IP - o almeno una tra le più fondamentali - di Activision-Blizzard, con l’avvento di tante nuove produzioni sul mercato che segneranno un importantissimo periodo per gli amanti del brand.

Nel corso dell’ultimo Call of Duty Next, abbiamo assistito alla presentazione in pompa magna del nuovo capitolo della saga principale di produzioni targate Call of Duty. Il 28 ottobre di quest’anno, infatti, arriverà ufficialmente Call of Duty Modern Warfare 2, di cui già sappiamo i requisiti di sistema della beta, le diverse edizioni del gioco e non solo. Come noi tutti sappiamo, però, il 2022 non è solamente l’anno di CoD Modern Warfare 2, sequel diretto di Call of Duty Modern Warfare.

Infatti, per la felicità degli amanti del brand e non solo, sempre nell’arco dei prossimi mesi arriverà anche Call of Duty Warzone 2.0. Le premesse legate all’annuncio di quest’ultimo sono semplici ed abbastanza chiare: gli utenti avranno tra le mani un’esperienza quanto più accattivante possibile e, soprattutto, ricca di contenuti. L’obiettivo sarà di espandere l’offerta contenutistica del suo predecessore, seppure questa dichiarazione di intenti lasci ugualmente dietro di sé alcuni dubbi e curiosità che, nel corso delle prossime righe, cercheremo di soddisfare. Tuttavia, cerchiamo di andare con ordine.

Call of Duty Warzone 2.0 data d’uscita

Il nuovo corso di Call of Duty Warzone prenderà piede dal 16 novembre 2022. Come rivelato nel corso della presentazione del 15 settembre, infatti, saranno poche le settimane che separeranno il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 dal nuovo capitolo della saga Warzone, il che permetterà agli utenti di ambientarsi con le nuove dinamiche del prodotto, facendo proprio il feeling con lo shooting e tant’altro ancora.

Call of Duty Warzone 2.0 piattaforme di lancio

Il nuovo titolo sviluppato da Infinity Ward verrà rilasciato sulle piattaforme di gioco old-gen e next-gen, insieme all’intero ecosistema PC. Dunque, così come visto in precedenza con Call of Duty: Modern Warfare 2, anche Call of Duty Warzone 2.0 sarà disponibile per tutti i giocatori. Preparatevi a fare spazio nella memoria interna delle vostre Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One o sui vostri PC.

DMZ: la nuova modalità di Call of Duty Warzone 2.0

Sempre nel corso della più volte sopracitata conferenza del 15 settembre 2022, Activision-Blizzard ha ufficializzato l’arrivo di una modalità inedita: DMZ sarà disponibile al lancio di Call of Duty Warzone 2.0. Non vi sono molte informazioni circa questa futura introduzione. Tuttavia, sappiamo che al suo interno saranno presenti delle dinamiche sandbox associate alla medesima mappa del venturo Warzone.

Parlare di una modalità dalla struttura sandbox vuol dire tutto e nulla a conti fatti, il che permette sì un’esperienza fortemente creativa e personalizzata, senza però sapere – ad oggi – quanto ed in che misura. Sarà dunque necessario attendere l’arrivo di ulteriori novità dal publisher o dagli sviluppatori, o direttamente la data di lancio del gioco.

Call of Duty Warzone 2.0 esce anche in versione fisica?

Come nel caso del suo predecessore Warzone, Activision-Blizzard non ha annunciato alcuna informazione circa delle edizioni fisiche in arrivo per il nuovo titolo, mentre Call of Duty: Modern Warfare 2 riceverà diverse edizioni fisiche e digitali. Ciò che possiamo aspettarci, invece, sono tutta una serie di contenuti digitali acquistabili tramite lo shop digitale di Warzone 2.0, come skin e pass stagionali.

I progressi di Call of Duty Warzone si possono importare in Call of Duty Warzone 2.0?

Stando a quanto dichiarato dallo stesso team di sviluppo, “un Warzone interamente nuovo verrà presto lanciato come estensione dell’universo di Call of Duty: Modern Warfare 2. Verrà lanciato con una nuova tecnologia, nuove feature e un gameplay che coesistono perfettamente. In tutto questo, abbiamo preso a cuore i feedback della community”. Per offrire un’esperienza quanto più unica nel suo genere, infatti, “Warzone 2.0 avrà contenuti, un sistema di progressione ed inventario nuovi di zecca”. Infine, aggiunge sempre il team, “Warzone continuerà, ad oggi, ad esistere come esperienza separata che include una continuazione della progressione dei giocatori”, insieme al sopracitato Warzone 2.0

Cosa accomuna Call of Duty Warzone 2.0 e Call of Duty Modern Warfare 2?

Per la prima volta in assoluto, il nuovo corso di Call of Duty utilizzerà lo stesso engine di gioco, a partire dai prossimi capitoli Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty Warzone 2.0. Come anticipato in precedenza, dunque, i giocatori potranno vivere esperienze simili ed al contempo diverse, derivante dall’impianto ludico differente a cui si aggiungono i sistemi di puntamento, di shooting e di movimento condivisi dalle due produzioni.

Inoltre, Infinity Ward ha dichiarato che i due giochi condivideranno un inedito anti-cheat, chiamato Ricochet Anti-Cheat. Si tratta di un sistema più avanzato rispetto al precedente – da sempre criticato dalla comminuty dei giocatori di Warzone – e sarà disponibile sin dal giorno di lancio di Call of Duty: MOdern Warfrae 2 e, dunque, anche di Warzone 2.0.

Al Mazrah: la nuova mappa di Call of Duty Warzone 2.0

Al Mazrah sarà la nuova mappa di Call of Duty Warzone 2.0. Si tratta di una mappa costruita completamente da zero e attraverso l’apporto di più team di sviluppo. Questa nuova esperienza, totalmente rinnovata e la più ambiziosa di sempre, offrirà una gran varietà di scenari di gioco, oltre che combattimenti all’insegna del realismo.

Una nuova area metropolitana, città costiere, zone industriali e quant’altro: sono questi gli ingredienti fondamentali per una ricetta creativa senza precedenti e, qualora foste interessati, potete trovare sul sito ufficiale una panoramica delle nuove aree.

Le novità di Call of Duty Warzone 2.0

Le inedite introduzioni, disponibili a partire dal 16 novembre, non si limitano alla sola mappa: la nuova meccanica a cerchi, che fa sì che alla loro comparsa possano cambiare gli scenari in endgame, una nuova fazione di Al Mazrah controllata dall’IA, il Goulag 2.0 con lo scontro tra giocatori in una modalità 2v2 e la possibilità di variare questa esperienza affrontando “The Jailer”.

In poche parole, la nuova era di Call of Duty è più ricca che mai di contenuti. Le premesse sono davvero accattivanti e, giunti a questo punto, non ci resta che attendere l’ormai imminente 16 novembre 2022. Prima di lanciarvi in quel di Al Mazrah, tuttavia, vi invitiamo a recuperare la nostra anteprima della beta di Call of Duty: Modern Warfare 2.